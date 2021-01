Cor 12:40 Classi al gelo: 12°C alla Mercede Ancora problemi si segnalano dagli istituti scolastici algheresi. Aule fredde e inospitali anche questa mattina presso la scuola "Maria Immacolata" della Mercede. Proteste in famiglia



nella foto) all'interno del plesso scolastico, infatti, anche questa mattina (venerdì) non sarebbe andata oltre i 12°C, mettendo a serio rischio la salute di studenti e corpo decente.



All'origine di tutto, potrebbero esserci difficoltà dell'impianto di riscaldamento centralizzato nel riportare l'immobile - chiuso per due settimane - alla temperatura minima garantita dalla normativa. E' probabile infatti che non sia stata prevista l'accensione anticipata rispetto alla ripresa delle lezioni nella giornata di giovedì, motivo per cui - anche in virtù delle basse temperature stagionali - l'impianto non sia riuscito a garantire un adeguato riscaldamento.



