Ordinanza: Superiori in Dad fino al 31 gennaio

Confermata l’attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall’andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell’attività didattica in presenza delle Scuole superiori e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico locale con l’attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture. Commenti CAGLIARI – Scuola superiori in Dad fino al 31 gennaio. Questo il fulcro dell'ordinanza firmata in serata (venerdì) dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per «contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2». Le disposizioni dell'ordinanza valgono da lunedì a domenica 31 gennaio, salvo proroga o diverse prescrizioni.Le attività degli Istituiti superiori saranno effettuate in didattica digitale integrata al 100percento. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.Confermata l’attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall’andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell’attività didattica in presenza delle Scuole superiori e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico locale con l’attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture.