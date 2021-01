Red 18:11 «Canali della Bonifica in Commissione» E´ la proposta del consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi, che interviene nella querelle relativa a chi deve «farsi carico della sistemazione idraulica dei canali della Bonifica»







Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente del Consorzio di bonifica circa la disponibilità di farsi carico della sistemazione idraulica dei canali della Bonifica [LEGGI] , ma crediamo che ci voglia uno sforzo economico che solo la Regione Sardegna può far fronte con un finanziamento in parte straordinario e in parte ordinario». Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi interviene nella querelle sui canali della Bonifica, che ieri (venerdì) ha portato anche a una prima risposta dell'Amministrazione comunale [LEGGI] Ed è proprio in questa direzione che si muove la proposta di Pirisi, per il quale «è auspicabile che questo tema vada affrontato anche dall’Amministrazione comunale e dalla Commissione competente, presieduta in questo caso da Christian Mulas. Tutti insieme dobbiamo far fronte unico affinché la Regione assegni i contributi necessari in maniera costante, su un progetto che preveda il ripristino idraulico complessivo, peraltro già sui tavoli della Regione da tempo. Questo credo sia il momento giusto e sono maturi i tempi per mettere fine a una situazione di pericolo e di danno economico per l'intero territorio senza perdere più tempo».Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi