Red 21:11 «Canale Orune, oneri in capo al Consorzio» Il Comune di Alghero rinnova la disponibile a sostenere in Regione il Consorzio di bonifica della Nurra per le risorse necessarie alla messa in sicurezza idraulica del comprensorio. «La manutenzione del canale Orune è in capo al Consorzio», sostengono dagli uffici comunali



Commenti ALGHERO – Continua il balletto delle responsabilità relative al Canale Orune, nelle borgate algheresi. Il Comune di Alghero prende atto della dichiarazione del presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra Piero Zirattu [LEGGI] , secondo il quale la manutenzione del canale Orune non spetterebbe al Consorzio di bonifica. A tal proposito, «l’Amministrazione comunale, in base alla documentazione in proprio possesso ed al riparto operato dalla legge regionale n.9/2006, ha motivo di ritenere, come peraltro ribadito al presidente Zirattu in occasione di un incontro sul tema svoltosi alcuni mesi fa presso gli uffici comunali, che il canale Orune e tutta la restante rete di scolo presente nel comprensorio di bonifica ricadano nel coacervo dei beni la cui manutenzione è posta in capo al Consorzio di bonifica – rispondono dagli uffici di Piazza Porta Terra - Detto ciò e preso atto della volontà del presidente Zirattu di agire nella logica di un intervento che metta in sicurezza idraulica l’intero comprensorio di bonifica, rinnova la propria disponibilità e volontà a lavorare per consentire al Consorzio di ricevere dalla Regione le somme necessarie per l’esecuzione di tutti i lavori, manutentori e non, necessari per rimettere la reste scolante nelle condizioni di funzionare garantendo il regolare scolo delle acque di precipitazione».