Red 9:07 Cagliari: cambio della guardia in Giunta Sabato, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato il decreto per la revoca della nomina ad assessore comunale delle Politiche della sicurezza, sport e patrimonio di Paolo Spano. Al suo posto, sempre in quota Lega, subentra Carlo Tack







Il primo cittadino ha scelto di revocare l’incarico a Spano, «ringraziandolo per l'impegno e il lavoro profuso al servizio della comunità cagliaritana», e di affidare a Tack le deleghe al Patrimonio, Polizia municipale, sicurezza urbana e stradale, politiche di regolazione dei fenomeni migratori, Sport, riconoscendogli «la competenza e la professionalità, con l'augurio di buon lavoro». «Sono tempi difficili, di emergenza e di ripresa. Vogliamo una città che corre, sicura verso il futuro. Buon lavoro tra la gente all’avvocato Carlo Tack, nuovo assessore della Lega alla sicurezza, Polizia locale, sport e patrimonio del Comune di Cagliari», è il commento del deputato Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega Sardegna.



Nella foto: il sindaco Paolo Truzzu Commenti CAGLIARI - Sabato, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato il decreto per la revoca della nomina ad assessore comunale delle Politiche della sicurezza, sport e patrimonio di Paolo Spano. Al suo posto, sempre in quota Lega, subentra Carlo Tack, 45enne avvocato specializzato in diritto amministrativo e diritto del lavoro.Il primo cittadino ha scelto di revocare l’incarico a Spano, «ringraziandolo per l'impegno e il lavoro profuso al servizio della comunità cagliaritana», e di affidare a Tack le deleghe al Patrimonio, Polizia municipale, sicurezza urbana e stradale, politiche di regolazione dei fenomeni migratori, Sport, riconoscendogli «la competenza e la professionalità, con l'augurio di buon lavoro». «Sono tempi difficili, di emergenza e di ripresa. Vogliamo una città che corre, sicura verso il futuro. Buon lavoro tra la gente all’avvocato Carlo Tack, nuovo assessore della Lega alla sicurezza, Polizia locale, sport e patrimonio del Comune di Cagliari», è il commento del deputato Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega Sardegna.Nella foto: il sindaco Paolo Truzzu