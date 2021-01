Red 11:32 Scuole infanzia: iscrizioni fino al 31 gennaio Le domande dovranno essere presentate on-line attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Cagliari. Le scuole potranno essere visitate durante il mese di gennaio previo appuntamento







Durante il mese di gennaio, le scuole potranno essere visitate tramite appuntamento. Nella Medaglia Miracolosa (CA1A027003), la disponibilità è per il sabato, dalle 9.30 alle 12, contattando preventivamente la coordinatrice telefonando ai numeri 070/281233 o 349/4124079; per la San Giuseppe Artigiano (CA1A034006): disponibilità il sabato, dalle 10 alle 12 (070/371882 o 344/2544578); per la Canelles (CA1A03800D), bisogna telefonare alla segreteria (070/652377 o 340/4050211), per la Caduti Grande guerra (CA1A014001), disponibilità il sabato, dalle 10 alle 12 (070/560395); per la Sanzio (CA1A039009), disponibilità dal lunedì al venerdì, dopo le 17 (388/1631886). Commenti CAGLIARI - Aperte fino a domenica 31 gennaio le iscrizioni/riammissioni per le Scuole dell'infanzia comunali di Cagliari, per l'anno scolastico 2020/2021. Le cinque strutture interessate sono tutte aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.Le scuole sono la “Medaglia Miracolosa”, nella piazza omonima, con una capacità ricettiva di 140 bambini; la “San Giuseppe Artigiano”, in Via Dei Cavalleggeri (ventotto bambini); quella di Via Canelles, al civico 89 (ventotto bambini); “Caduti Grande guerra”, in Via Italia 6 (168 bambini); e quella di Via Raffaello Sanzio (140 bambini). Le domande dovranno essere presentate tramite modalità di istanza on-line attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Cagliari.Durante il mese di gennaio, le scuole potranno essere visitate tramite appuntamento. Nella Medaglia Miracolosa (CA1A027003), la disponibilità è per il sabato, dalle 9.30 alle 12, contattando preventivamente la coordinatrice telefonando ai numeri 070/281233 o 349/4124079; per la San Giuseppe Artigiano (CA1A034006): disponibilità il sabato, dalle 10 alle 12 (070/371882 o 344/2544578); per la Canelles (CA1A03800D), bisogna telefonare alla segreteria (070/652377 o 340/4050211), per la Caduti Grande guerra (CA1A014001), disponibilità il sabato, dalle 10 alle 12 (070/560395); per la Sanzio (CA1A039009), disponibilità dal lunedì al venerdì, dopo le 17 (388/1631886).