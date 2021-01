Cor 17:00 Cavallette, arrivano gli indennizzi 400mila euro alle imprese sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall’agenzia Laore, incaricata dell’attuazione dell’intervento







«Durante la primavera del 2020 – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – diversi Comuni Sardi e le associazioni di categoria del comparto agricolo hanno segnalato danni dovuti a un’eccezionale presenza di cavallette. Una situazione che l’assessorato ha tenuto da subito sotto controllo incaricando Laore dei sopralluoghi aziendali e della relativa perimetrazione territoriale». I danni hanno riguardato soprattutto colture foraggere, in asciutto e in irriguo, e in maniera molto limitata superfici a ortive. «Il danno provocato nel corso dei mesi primaverili ed estivi del 2020 – aggiunge Gabriella Murgia – è stato superiore al 40 per cento in tutti i siti monitorati dall’Agenzia. Gli insetti si sono nutriti delle parti più tenere e ricche di valore nutritivo rendendo il foraggio dell’annata molto scadente dal punto di vista nutritivo».



In base ai dati forniti da Laore, sono stati così definiti gli indennizzi a ettaro: 1.600 euro per le superfici a ortive; 250 euro per le superfici irrigate coltivate a seminativi; 160 euro per le superfici coltivate in asciutto; solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, 100 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% e 70 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%. Commenti CAGLIARI - Sono in arrivo gli indennizzi per gli agricoltori sardi gravemente danneggiati dall’invasione di cavallette della scorsa primavera. Lo prevede una delibera proposta dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, e approvata dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta, che assegna 400mila euro alle imprese sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall’agenzia Laore, incaricata dell’attuazione dell’intervento.«Durante la primavera del 2020 – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – diversi Comuni Sardi e le associazioni di categoria del comparto agricolo hanno segnalato danni dovuti a un’eccezionale presenza di cavallette. Una situazione che l’assessorato ha tenuto da subito sotto controllo incaricando Laore dei sopralluoghi aziendali e della relativa perimetrazione territoriale». I danni hanno riguardato soprattutto colture foraggere, in asciutto e in irriguo, e in maniera molto limitata superfici a ortive. «Il danno provocato nel corso dei mesi primaverili ed estivi del 2020 – aggiunge Gabriella Murgia – è stato superiore al 40 per cento in tutti i siti monitorati dall’Agenzia. Gli insetti si sono nutriti delle parti più tenere e ricche di valore nutritivo rendendo il foraggio dell’annata molto scadente dal punto di vista nutritivo».In base ai dati forniti da Laore, sono stati così definiti gli indennizzi a ettaro: 1.600 euro per le superfici a ortive; 250 euro per le superfici irrigate coltivate a seminativi; 160 euro per le superfici coltivate in asciutto; solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, 100 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% e 70 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.