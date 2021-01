Red 12:16 Covid, a Cagliari otto sanzioni Negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia municipale ha controllato bar, pizzerie e ristoranti, con particolare attenzione su quanto accadeva fuori dai locali, in relazione alle norme contro la diffusione del Coronavirus



CAGLIARI - Negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia municipale ha controllato bar, pizzerie e ristoranti di Cagliari, con particolare attenzione su quanto accadeva fuori dai locali, in relazione alle norme contro la diffusione del Covid-19. Otto le sanzioni elevate.



A Is Mirrionis, sono stati notati diversi giovani che consumavano bevande all'esterno di due esercizi commerciali. Alla vista delle pattuglie, alcuni si sono allontanati, mentre quattro sono stati multati. Attimi di nervosismo mentre gli agenti compilavano i verbali, ma questo non ha cambiato le cose.



Nel quartiere Villanova, quattro persone sono state sanzionate perchè stavano bevendo all'esterno di un locale insieme ad altri avventori, che si sono dileguati. Infine, un circolo privato è stato fatto sgomberare e sono stati identificati sia il titolare, sia i clienti presenti.