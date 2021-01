Red 9:22 Autotrasporto: si compensano le aziende «E´ un sostegno al comparto penalizzato dalla pandemia», sottolinea l´assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 12 di lunedì 18 gennaio alle 23.59 di sabato 20 febbraio attraverso la piattaforma Sipes







«Le aziende del comparto – conclude l’esponente della Giunta Solinas – meritano da tempo la necessaria attenzione per le perdite subite a seguito degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria tuttora in corso». Con una dotazione finanziaria complessiva di 5milioni di euro (in attuazione della Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020), il bando prevede la concessione di contributi per le aziende di autotrasporto regolarmente iscritte da almeno tre anni all’Albo nazionale degli autotrasportatori, la cui attività si svolga nei collegamenti da e per l’Isola. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 12 di lunedì 18 gennaio alle 23.59 di sabato 20 febbraio attraverso la piattaforma Sipes.



