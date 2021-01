Red 8:24 Viabilità e parcheggi Via Cimabue: mozione di Piro Il consigliere comunale di Olbia ha protocollato una mozione per sollevare il problema relativo alla viabilità e ai parcheggi nella zona della scuola di Via Cimabue-Santa Maria







Nella foto: la zonizzazione da Puc 2020 dell'area interessata Commenti OLBIA - Il consigliere comunale Marco Piro ha protocollato una mozione, all'indirizzo del presidente del Consiglio comunale di Olbia Pier Giovanni Mura e del segretario generale Stefania Giua, per sollevare il problema relativo alla viabilità e ai parcheggi nella zona della scuola di Via Cimabue-Santa Maria. «Più volte, i cittadini genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico, hanno cercato di sensibilizzare l’Amministrazione locale, per trovare una soluzione all’annoso problema dei parcheggi e della sicurezza dei pedoni», sottolinea l'ex forzista.«Lo scorso anno, sono stati eliminati anche quei pochi stalli presenti sulla Via Cimabue, rendendo praticamente impossibile la sosta e la fermata nei pressi del plesso scolastico. Capite bene il disagio e la pericolosità di far attraversare quel tratto di strada ai genitori e bambini, costretti a fare lo slalom fra le auto in sosta vietata, le autovetture in transito, e tutto senza l’ombra di marciapiede. Basta passare in Via Vittorio Veneto e nelle vie limitrofe in orario d’ingresso ed uscita – insiste Piro - per constatare quanto sopra esposto».«Adiacente alla scuola, è presente un’area “Standard”, di circa 16mila metri quadri, probabilmente mai ceduta al Comune in via definitiva, attualmente in stato di abbandono, utilizzata però per raggiungere la stessa scuola dai alunni e genitori. Con un intervento provvisorio, si potrebbe sopperire alla mancanza del parcheggio, così come fatto per altre scuole cittadine, programmando poi nel lungo periodo, un intervento definitivo di riqualificazione dell’intera area ad uso della scuola e dell’intero quartiere di Orgosoleddu», conclude Marco Piro.Nella foto: la zonizzazione da Puc 2020 dell'area interessata