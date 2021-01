Red 18:23 Al via bando per lavoratori autonomi «Fino a 7mila euro una tantum per sostenere le categorie più colpite dalla pandemia», annuncia l´assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda







Lo dice l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, commentando la pubblicazione del bando (in attuazione della Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020) finalizzato alla ripresa del sistema economico regionale e a salvaguardia del lavoro, che prevede la concessione di un'indennità una tantum, quantificata in 7mila euro a compensazione del mancato reddito. Con questo Avviso, saranno erogate complessivamente risorse finanziarie pari a 7milioni di euro, a valere su fondi regionali. «Continua l’impegno della Regione che, grazie all’erogazione dei fondi, pone particolare attenzione sui lavoratori autonomi, soprattutto su quelli con contratti precari o con tipologia di lavoro intermittente. Garantiamo, con il presente Avviso, un sostegno al reddito con l’obiettivo di tutelare il lavoro e le imprese del settore, senza che nessuno rimanga escluso», conclude l’esponente della Giunta Solinas.



Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno essere adottate per soddisfare l’eventuale domanda dei soggetti interessati che non abbiano trovato capienza nell'Avviso. La presentazione delle Domande di indennità telematica potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul portale SardegnaLavoro, a partire dalle 10 di giovedì 21 gennaio e non oltre le 23.59 di lunedì 22 febbraio. L’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto.



