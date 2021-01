Red 10:03 Incidente a Lanusei: anziano in ospedale Per cause non ancora accertate, un uomo, alla guida di un´autovettura, è andato a sbattere contro la balaustra in ferro sistemata a destra della carreggiata di Via Don Bosco



LANUSEI – Incidente stradale a Lanusei. Per cause non ancora accertate, un anziano, alla guida di un'autovettura, è andato a sbattere contro la balaustra in ferro sistemata a destra della carreggiata di Via Don Bosco. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno accompagnato l'uomo all'Ospedale “Nostra Signora della Mercede”, non in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi del caso per per ricostruire quanto accaduto.