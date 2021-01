Furto Tertenia: ritrovato il furgone rubato

15:18 Rischio crollo, palazzina evacuata Provvidenziale l´intervento dei tecnici del comune di Alghero e dei vigili del fuoco in via Arduino, nel cuore del centro storico. Problemi di stabilità tra il secondo e terzo piano di una vecchia palazzina

video 13/1/2021 Aggressione ai Servizi sociali di Alghero «Nessuna vigilanza, servizi sociali dimenticati» Un uomo ha fatto irruzione presso i Servizi sociali di Alghero e si è scagliato contro i dipendenti presenti all´interno. Ad avere la peggio un usciere caduto rovinosamente a terra. Nessuna vigilanza all'esterno. Sul posto carabinieri e 118. Le immagini

15:01 Covid-19: sanzioni a Bono e Burgos Durante la notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Bono hanno elevato undici contravvenzioni tra Bono e Burgos. Proposta anche la sospensione dell´attività per un bar di Burgos

11:03 Al volante ubriaco: scatta la denuncia Un 49enne di Bari Sardo, sorpreso alla guida di un autocarro in evidente stato ebbrezza, ha rifiutato l’accertamento dell’alcoltest, è stato denunciato. Ritirati i documenti di guida e sequestrato il veicolo

video 13/1/2021 Ex Circolo Marinai, portoni sfondati Irruzione vandalica nei giorni scorsi all´interno dell´ex Circolo Marinai, Combattenti e Reduci nel cuore di Alghero. Rotto il lucchetto e sfondati i portoni. L´immobile, perso il contributo regionale di 500mila euro per la rigenerazione urbana, si trova da anni in totale abbandono. Sarà riqualificato quando partiranno i lavori di restauro complessivi del Palazzo Civico. Le immagini

19:18 Bonifica: Protezione civile e Forestas intervengono sui canali Interventi nell´agro: in azione nelle zone della Bonifica colpite dal maltempo. Questa mattina, sopralluogo del sindaco di Alghero Mario Conoci, accompagnato dall´assessore comunale Andrea Montis

13/1/2021 Tentato furto: denunciati 4 nomadi Ieri, i Carabinieri della Stazione di Ossi, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Sassari, per tentato furto in abitazione in concorso, tre uomini e una donna di origine Rom: un 51enne, un 35enne, un 29enne e una 27enne

13/1/2021 Truffa e minacce: 41enne denunciato Al termine delle indagini scattate dopo una denuncia, i Carabinieri della Stazione di Bosa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano un 41enne responsabile del reato di truffa e minacce

12/1/2021 Truffa on-line, da Firenze a San Teodoro I Carabinieri della Tenenza gallurese hanno denunciato in stato di libertà una 56enne toscana che, tramite un sito internet, avrebbe ricevuto il compenso per la vendita di tre confezioni di “lattoferrina”, ritenuto valido nel contrasto al Covid-19, senza fornirle all’acquirente

13/1/2021 Denuncia a Macomer: in tre nei guai I Carabinieri della Stazione di Bortigali, concluse le indagini del caso, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano, per truffa in concorso, un 33enne, un 59enne e un 53enne

13/1/2021 Droga e armi a Macomer: scatta il deferimento In casa sono stati trovati 40grammi di marijuana e, nel contesto, dopo un controllo delle armi regolarmente detenute, è stato constatato che un fucile sovrapposto denunciato in quel domicilio era stato trasferito in altro luogo, senza la prescritta comunicazione all´ufficio di Pubblica sicurezza

13/1/2021 Truffa on-line, dalla Campania a Borore La truffa consisteva nel proporsi quali operatori di una compagnia assicuratrice proponendo tariffe estremamente vantaggiose e facendosi versare somme di denaro per l’attivazione di contratti assicurativi Rca inesistenti

12/1/2021 Falso e ricettazione: denunce nel Nuorese A Siniscola, denunciato un 28enne perchè, a un controllo, ha esibito una patente mai conseguita, né emessa. A Torè, un 68enne è stato denunciato perchè aveva in casa un gruppo elettrogeno rubato in una campagna l´anno scorso