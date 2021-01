Red 12:17 Calamità naturali: richieste danni entro dieci giorni Le richieste per i risarcimenti economici alle imprese agricole a seguito dell´ondata di maltempo delle scorse settimane si possono presentare alla Regione autonoma della Sardegna entro lunedì 25 gennaio.







La richiesta in Regione del sindaco Mario Conoci va in favore di quanti hanno subito ingenti danni alle infrastrutture agricole e alle coltivazioni in pieno campo a seguito delle abbondanti ed eccessive precipitazioni, che hanno determinato portate idrauliche di molto superiori a quella che le esistenti reti di canalizzazione possono smaltire, causando l'innalzamento del livello dell'acqua e la conseguente esondazione della stessa sui campi coltivati. Pertanto, entro lunedì 25 gennaio, le imprese agricole interessate debbono depositare all'Ufficio Protocollo del Comune (protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, all’attenzione della Polizia locale) la segnalazione del danno subito e la sua consistenza a mezzo di una scheda, scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino–Bandi avvisi graduatorie. Commenti ALGHERO - Avviate, con deliberazione della Giunta comunale n.4/2021, le procedure mirate a consentire l’accesso ai ristori finanziari della Regione autonoma della Sardegna alle aziende agricole danneggiate dal maltempo delle giornate tra il 24 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021. «L’Amministrazione ha ritenuto di intervenire con urgenza a seguito degli eventi metereologici che hanno colpito in particolar modo le aziende agricole dell’agro algherese, chiedendo immediatamente alla Regione il riconoscimento dello stato calamità naturale di eccezionale gravità», dichiarano dagli uffici del Comune di Alghero.La richiesta in Regione del sindaco Mario Conoci va in favore di quanti hanno subito ingenti danni alle infrastrutture agricole e alle coltivazioni in pieno campo a seguito delle abbondanti ed eccessive precipitazioni, che hanno determinato portate idrauliche di molto superiori a quella che le esistenti reti di canalizzazione possono smaltire, causando l'innalzamento del livello dell'acqua e la conseguente esondazione della stessa sui campi coltivati. Pertanto, entro lunedì 25 gennaio, le imprese agricole interessate debbono depositare all'Ufficio Protocollo del Comune (protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, all’attenzione della Polizia locale) la segnalazione del danno subito e la sua consistenza a mezzo di una scheda, scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino–Bandi avvisi graduatorie.