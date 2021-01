Red 8:14 Asta per tre magazzini a Cagliari Il Comune posticipa i termini di presentazione delle domande di partecipazione per l´asta pubblica di locazione di tre unità immobiliari per uso non abitativo a causa della difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. Offerte entro lunedì 22 marzo







La proroga della scadenza dei termini (inizialmente erano previsti per le 11 di oggi, venerdì) è stata disposta con determina n.179/2020 a firma del dirigente del Servizio Patrimonio, tenuto conto dei provvedimenti del Governo nazionale e regionale recanti misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno imposto restrizioni nello svolgimento delle ordinarie attività. Utile rammentare l'obbligatorietà di effettuare i sopralluoghi negli immobili oggetto del presente bando previo appuntamento da richiedersi al Servizio Patrimonio via e-mail, all'indirizzo web patrimonio@comune.cagliari.it, oppure telefonare ai numeri 070/677750, 070/6777365 o 070/6777364.



CAGLIARI - Con asta pubblica, l'Amministrazione comunale di Cagliari vuole assegnare in locazione tre unità immobiliari, rispettivamente in Via Santa Gilla 71-73 (cat.C/1negozi e botteghe), in Via Sonnino 207-209 (cat.C/1 negozi e botteghe) e in Via Rockefeller 28 (cat.C/2 magazzini-depositi). Gli interessati hanno tempo fino a lunedì 22 marzo per far pervenire il plico contenente la domanda di partecipazione, con la documentazione necessaria e secondo le modalità indicate nel bando, a: Comune di Cagliari–Servizio Patrimonio, protezione e sicurezza–Ufficio Patrimonio–c/o Ufficio Protocollo generale, Via Crispi 2–09124 Cagliari.