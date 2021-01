Red 18:03 Covid-19: in programma a Iglesias oltre mille vaccinazioni «Grande attenzione per il territorio. Incrementiamo la capacità del nostro sistema», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







«Un segnale di grande attenzione per il Sulcis - dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas - La campagna di vaccinazione prosegue in tutta l’Isola. Abbiamo un sistema che funziona e ha dimostrato di riuscire a imprimere un’accelerazione compatibile con il numero di dosi finora ricevute. Quando arriverà il momento saremo pronti a vaccinare l’intera popolazione e per questa ragione è necessario che le scorte destinate alla Sardegna aumentino in tempi brevi». A Iglesias, con l’impegno di venti operatori, è stato stilato un cronoprogramma di ottanta somministrazioni l’ora.



Nel cinema, gli spazi sono stati organizzati con un'ampia area d'accettazione, una sala di vaccinazione e percorsi definiti. Garantita l'attività in sicurezza con la presenza fissa di un'ambulanza medicalizzata, un rianimatore e un infermiere. «Abbiamo scelto uno spazio che fosse adeguato all'esecuzione di un numero elevato di vaccinazioni in breve tempo - dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - Uno "stress test" che ci permette di collaudare un modello che potrà essere replicato su tutto il territorio, in particolare quando potremo finalmente procedere con la vaccinazione di massa su tutti i cittadini».