Veramadre: Karmacaos è il nuovo singolo

ALGHERO - Dal 16 gennaio in radio e sui digital stores il nuovo singolo della band laziale Veramadre, Karmacaos. Registrato e mixato alla MadHouse Records, prodotto da Andrea Madeccia e distribuito dall’etichetta sarda "La Stanza Nascosta Records" del musicista e produttore Salvatore Papotto, Karmacaos anticipa il secondo lavoro in studio della band, la cui uscita è prevista per febbraio 2021. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, ideato, diretto e prodotto da Limitless Video di Americo Pucci (batterista e videomaker della band) e girato, in presa diretta, nella suggestiva ex- Infermeria dei monaci di Fossanova. L’artwork è stato curato da Luigi Renzi.