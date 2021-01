Red 13:08 Contributi diritto studio 2020: proroga a Cagliari Disponibile sul sito internet istituzionale del Comune, la piattaforma informatica per richiedere la borsa di studio 2019-2020 e il buono libri 2020-2021. La presentazione delle domande è stata prorogata fino a lunedì 1 febbraio







Gli utenti che compilano la domanda e la salvano come bozza, ma non concludono le operazioni con l’invio, non ottengono il numero di protocollo. Numero indispensabile per la pubblicazione negli elenchi provvisori, al pari di domande inesistenti (non presentate). Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 070/6776436, po inviare una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.



All'Ufficio Pubblica istruzione comunale spiegano che non si conoscono le tempistiche inerenti le pubblicazioni degli elenchi dei beneficiari, né dei pagamenti. A riguardo, infatti, sarà data comunicazione sia sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari, sia sugli organi di stampa. Bando, avvisi e piattaforma informatica per fare la domanda on-line sul sito del Comune Commenti CAGLIARI - Sono prorogati fino a lunedì 1 febbraio i termini per la presentazione di domande per borsa di studio regionale (anno scolastico 2019-2020) e buono libri (anno scolastico 2020-2021). L'avviso del Servizio Pubblica istruzione del Comune di Cagliari specifica che vengono mantenuti gli stessi requisiti previsti nell’avviso precedente, in modo particolare la residenza dello studente e l’attestazione Isee, ovvero: lo studente deve risultare residente a Cagliari alla data del 30 dicembre 2020; l’attestazione Isee da utilizzarsi deve essere quella che era in corso di validità nel periodo dal 9 al 30 dicembre 2020.Gli utenti che compilano la domanda e la salvano come bozza, ma non concludono le operazioni con l’invio, non ottengono il numero di protocollo. Numero indispensabile per la pubblicazione negli elenchi provvisori, al pari di domande inesistenti (non presentate). Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 070/6776436, po inviare una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.All'Ufficio Pubblica istruzione comunale spiegano che non si conoscono le tempistiche inerenti le pubblicazioni degli elenchi dei beneficiari, né dei pagamenti. A riguardo, infatti, sarà data comunicazione sia sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari, sia sugli organi di stampa. Bando, avvisi e piattaforma informatica per fare la domanda on-line sul sito del Comune