Saint-Exupéry, riapre il museo

Mase. Dopo una pausa forzata, dovuta alle limitazioni previste dai Dpcm del Governo al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, è nuovamente possibile visitare il Museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry. Nell’estremità a sud del Golfo di Porto Conte, nella splendida Torre Nuova, ci si potrà recare per riprendere il viaggio attraverso l'affascinante biografia del celebre autore francese.



Il Museo dedicato allo scrittore-aviatore dello storico capolavoro letterario “Il Piccolo Principe” riaprirà giovedì 21 gennaio e sarà aperto tutti i giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 17.00. Per quanto riguarda gli altri spazi e siti, resta sempre fruibile l’area de Le Prigionette con l’apertura ai visitatori nei weekend (sabato e domenica dalle 9.00 alle 17).



Diverso per le sale di Casa Gioiosa dedicate al Piccolo Principe con le opere del Maestro Pulli, le Aule Didattiche, il museo della memoria "G. Tomasiello" e Teleia (museo virtuale dell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana). Le giornate di apertura con orari annessi saranno rese note nei prossimi giorni.