Anticrimine: sequestrato immobile a Dorgali

18:04 Covid a Osilo: ristorante chiuso per 5 giorni Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Osilo, durante un servizio finalizzato al controllo delle misure di contenimento dell’epidemia sanitaria, hanno sanzionato il titolare di un ristorante per aver fornito servizi alla clientela oltre l´orario consentito

16/1/2021 Senza mascherina, minaccia i Carabinieri In Piazza Matteotti, a Olbia, un 32enne è stato sanzionato dai Carabinieri, perchè non indossava la mascherina. L´uomo ha poi minacciato i militari, rimediando anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiali

16/1/2021 Appropriazione indebita: 57enne denunciato I Carabinieri della Stazione di Baunei hanno deferito all’Autorità giudiziaria un 57enne di Tortolì, trovato alla guida della sua autovettura priva di assicurazione e già sottoposta a sequestro. Inoltre, era alla guida con la patente sospesa

16/1/2021 Al volante ubriaco: scatta la denuncia All’uomo, originario di Catanzaro, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2g/l, per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo a lui intestato

16/1/2021 Ambulanti abusivi a Bono: avevano anche droga I militari hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due commercianti marocchini, a Uri e a Bolotana, sequestrando nella prima casa più di 100grammi di marijuana, un grammo di cocaina e 300euro in contanti

15/1/2021 Marina di Sorso: sequestrato cantiere forestale Dopo un controllo sulle attività selvicolturali in atto nella pineta, effettuato dal personale del Corpo forestale del Servizio Ispettorato di Sassari, coadiuvato dalla locale Stazione forestale, è stato disposto il sequestro dell’intera area dei lavori (ricadenti nei “blocchi” 32 e 33) per una superficie complessiva di circa 20ettari

16/1/2021 Visita vietata: denunciato ozierese Un 34enne, sottoposto all´obbligo di dimora nella propria abitazione, con il divieto di incontrare altre persone, è stato denunciato perchè, durante un controllo in orario notturno, è stato trovato in compagnia di un amico, sanzionato a sua volta per aver violato il “coprifuoco”

16/1/2021 Marijuana: denunce a Calangianus e La Maddalena Vicenda simili, nella notte tra venerdì e sabato. Denunciati per detenzione di sostanza stupefacente un 27enne di Calangianus e un 18enne de La Maddalena

16/1/2021 Cagliari: scoperte evasioni fiscali per 1,5milioni Nelle ultime settimane, i finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso numerosi interventi fiscali nel capoluogo regionale e nell´immediato hinterland), constatando, complessivamente, 1,5milioni di euro di ricavi non dichiarati al Fisco e un’Iva per complessivi 266mila euro