Latte Dolce: esonerato Udassi

Nella foto: mister Stefano Udassi Commenti SASSARI – Il Sassari Latte Dolce ha comunicato ufficialmente che Stefano Udassi non è più l’allenatore della prima squadra biancoceleste. Un rapporto durato due stagioni e mezzo, nel corso del quale la società sassarese ha raggiunto importanti step di crescita consolidandosi come importante realtà nel panorama calcistico regionale e nazionale.La società «ringrazia mister Stefano Udassi per l'impegno e la professionalità messe in campo in questi anni trascorsi alla guida del club e augura a lui, come uomo e come professionista, le migliori fortune personali e professionali. Ogni decisione riguardante la nuova guida tecnica sarà comunicata a tempo debito attraverso i canali ufficiali».Nella foto: mister Stefano Udassi