Red 23:11 Commissioni: il calendario della settimana L’attività delle Commissioni del Consiglio regionale riprenderà domani mattina, con la riunione della Commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus. La seduta sarà dedicata all’emergenza Covid-19 e all’andamento della campagna vaccinale







Sempre domani, ma alle 11.30, si riunirà la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità presieduta da Michele Cossa (Riformatori). La Commissione esaminerà la bozza di una proposta di legge nazionale sulla materia da sottoporre al Parlamento. Inoltre, sarà affrontato il tema dell’esecuzione dell’accordo fra il Consiglio regionale e la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Cagliari nelle materie di interesse comune. Ancora domani è in programma, alle 16, la riunione della Commissione Ambiente, presieduta da Giuseppe Talanas (Misto), per l’esame della proposta di “Provvedimento unico regionale in materia ambientale” contenuta del Disegno di legge n.238. La proposta sarà illustrata dall’assessore regionale dell’Ambiente Gianni Lampis. Successivamente, la Commissione si occuperà di due proposte di legge, la n.168 e la n.170, in materia di disciplina di raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi e tartufi. Sempre alle 16, si riunirà la Commissione Agricoltura presieduta da Piero Maieli (Psd’Az): all’ordine del giorno. il problema del trasferimento degli ex lavoratori Aras in Laore, sul quale saranno sentiti gli assessori regionali degli Affari generali Valeria Satta e dell’Agricoltura Gabriella Murgia, oltre al commissario straordinario di Laore e al dirigente del servizio personale della stessa Agenzia.



La commissione Pubblica istruzione, presieduta da Alfonso Marras (Misto) si riunirà mercoledì, alle 10. In programma la discussione e l’approvazione preliminare del piano di offerta formativa della Regione per l’anno 2021/2022. Saranno sentiti l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e, in videoconferenza, il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Francesco Feliziani e il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana. In audizione, anche la presidente del Corecom Sardegna Susi Ronchi, che illustrerà il programma di attività per il 2021.



Nella foto: il consigliere regionale Domenico Gallus Commenti CAGLIARI - L’attività delle Commissioni del Consiglio regionale riprenderà domani, martedì 19 gennaio, alle 10, con la riunione della Commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo). La seduta sarà dedicata all’emergenza Covid-19 e all’andamento della campagna vaccinale: in programma le audizioni dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, del commissario straordinario dell’Ares Massimo Temussi e dei commissari straordinari per la realizzazione delle aziende socio-sanitarie locali di Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis e Cagliari. Se necessario, i lavori proseguiranno nel pomeriggio.Sempre domani, ma alle 11.30, si riunirà la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità presieduta da Michele Cossa (Riformatori). La Commissione esaminerà la bozza di una proposta di legge nazionale sulla materia da sottoporre al Parlamento. Inoltre, sarà affrontato il tema dell’esecuzione dell’accordo fra il Consiglio regionale e la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Cagliari nelle materie di interesse comune. Ancora domani è in programma, alle 16, la riunione della Commissione Ambiente, presieduta da Giuseppe Talanas (Misto), per l’esame della proposta di “Provvedimento unico regionale in materia ambientale” contenuta del Disegno di legge n.238. La proposta sarà illustrata dall’assessore regionale dell’Ambiente Gianni Lampis. Successivamente, la Commissione si occuperà di due proposte di legge, la n.168 e la n.170, in materia di disciplina di raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi e tartufi. Sempre alle 16, si riunirà la Commissione Agricoltura presieduta da Piero Maieli (Psd’Az): all’ordine del giorno. il problema del trasferimento degli ex lavoratori Aras in Laore, sul quale saranno sentiti gli assessori regionali degli Affari generali Valeria Satta e dell’Agricoltura Gabriella Murgia, oltre al commissario straordinario di Laore e al dirigente del servizio personale della stessa Agenzia.La commissione Pubblica istruzione, presieduta da Alfonso Marras (Misto) si riunirà mercoledì, alle 10. In programma la discussione e l’approvazione preliminare del piano di offerta formativa della Regione per l’anno 2021/2022. Saranno sentiti l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e, in videoconferenza, il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Francesco Feliziani e il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana. In audizione, anche la presidente del Corecom Sardegna Susi Ronchi, che illustrerà il programma di attività per il 2021.Nella foto: il consigliere regionale Domenico Gallus