Polizia locale Sassari, tra concorsi e riti Pubblicati due bandi per l´assunzione a tempo indeterminato di un dirigente e di due agenti. Intanto, domani, nella chiesa di San Pietro in Silki, verrà celebrata la messa per il Santo Patrono San Sebastiano







Intanto, domani, mercoledì 20 gennaio, alle 11, nella chiesa di San Pietro in Silki si terrà la messa per celebrare la festa della Polizia locale e il suo Santo patrono, San Sebastiano. Quest'anno, a causa delle norme anti-Covid e della sobrietà dovuta alle vittime di questa pandemia e alle loro famiglie, la cerimonia sarà esclusivamente religiosa, in forma molto ristretta e non ci sarà la tradizionale consegna degli encomi al personale che si è distinto per atti di merito. Parteciperanno soltanto il questore, il prefetto e i comandanti provinciali. Commenti SASSARI – Via ai bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente e di due agenti della Polizia locale di Sassari. Nei bandi, pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari e scadenti giovedì 18 febbraio, sono indicati i requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le materie oggetto delle prove.Intanto, domani, mercoledì 20 gennaio, alle 11, nella chiesa di San Pietro in Silki si terrà la messa per celebrare la festa della Polizia locale e il suo Santo patrono, San Sebastiano. Quest'anno, a causa delle norme anti-Covid e della sobrietà dovuta alle vittime di questa pandemia e alle loro famiglie, la cerimonia sarà esclusivamente religiosa, in forma molto ristretta e non ci sarà la tradizionale consegna degli encomi al personale che si è distinto per atti di merito. Parteciperanno soltanto il questore, il prefetto e i comandanti provinciali.