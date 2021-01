Red 11:32 Ghanese in giro col coltello: denunciato a Sassari Questa mattina, in Piazzale Stazione, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno controllato un 28enne, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell´ordine, che vagava per il centro storico con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, con manico in metallo, lungo circa 25centimetri



SASSARI - Questa mattina (mercoledì), in Piazzale Stazione, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno controllato un 28enne ghanese, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine, che vagava per il centro storico con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, con manico in metallo, lungo circa 25centimetri (con lama di circa 14centimetri), nascosto nello zaino. Il coltello è stato sequestrato, mentre l'extracomunitario è stato accompagnato in caserma per i previsti adempimenti e approfondimenti, e poi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.