Apologia del Fascismo: raccolta firme a Sassari

18/1/2021 Alloggi a canone sostenibile: lavori a Ploaghe L’intervento, dell’importo complessivo di 245mila euro, prevede la sistemazione esterna delle palazzine presenti in via Regina Margherita con la pavimentazione in calcestruzzo del cortile retrostante, la realizzazione della recinzione, dell’impianto di illuminazione e le rampe per i garage