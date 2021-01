Red 11:50 FdI Alghero: scoppia la pace Quasi a sorpresa, in un clima di generale incertezza all´interno della Coalizione di Centrodestra che amministra dal 2019 ad Alghero, i due circoli che fino a ieri non hanno lesinato polemiche e contrapposizioni, trovano una linea comune







In questi giorni, i due coordinatori cittadini dei circoli del partito Alessandro Cocco e Sefora Salis si sono incontrati alla presenza del coordinatore provinciale Giovanni Battista Neri. «Dall’incontro – spiegano - è emerso unanime il pieno sostegno all'azione amministrativa e la volontà di rafforzare il contributo del partito nel trovare soluzioni concrete per il superamento della crisi causata dalla pandemia. I rappresentanti dei due circoli reputano centrale il programma e la sua attuazione».



«E' fondamentale determinare all'interno del programma temi e priorità su cui concentrare gli sforzi dell'azione amministrativa, per superare l'emergenza e restituire agli algheresi certezze e sicurezza. I circoli Tricolore e Azione Alghero, a nome di iscritti e simpatizzanti, ribadiscono il proprio pieno e leale sostegno al progetto politico guidato dal sindaco Mario Conoci, al consigliere Christian Mulas e all'assessore al Turismo, cultura e affari generali Marco Di Gangi, rappresentanti istituzionali del partito in seno al Consiglio comunale e alla Giunta a cui contribuiscono fattivamente in attuazione del programma».