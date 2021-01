Red 16:07 Ricerca biomedica: convegno targato UniCa Aperte le iscrizioni per il confronto on-line su formazione, scienza e cure degli italiani. Introdotto dal rettore dell´università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo e moderato da Pietro Ciarlo e Micaela Morelli, il dibattito prevede l´intervento della senatrice a vita Elena Cattaneo e del procuratore aggiunto Paolo De Angelis







La ricerca scientifica al servizio della collettività; confronto di pregio su formazione, scienza, democrazia. Ovvero, un divenire che si deve tradurre, e da sempre si è tradotto, su un miglioramento delle cure mediche e della sanità pubblica. Un mosaico che passa per conoscenza, perizia e competenze accreditate. Come quelle del parterre di valenza scientifica, istituzionale e accademica che prenderà parte all’evento. Un incontro che potrà contare anche sull’intervento della senatrice a vita Elena Cattaneo, docente alla Statale di Milano, scienziata di fama mondiale e ideatrice di Unistem, presenterà la relazione titolata “Il metodo della scienza tra realtà e narrazione”. Democrazia e scienza, cuore e sostanza dell'evento. L’appuntamento prevede le relazioni della senatrice Paola Binetti su “La formazione scientifica come obiettivo essenziale per una corretta democrazia”, Lorenzo Chieffi (docente di UniCampania) su “La sperimentazione animale nell'interpretazione costituzionale”, Paolo De Angelis (procuratore aggiunto Tribunale di Cagliari) presenterà “Ricerca scientifica e diritto penale”, Giuliano Grignaschi (segretario generale Research4Life) interverràe su “Le norme che garantiscono la protezione degli animali in ambito scientifico”.



L’evento promosso dalla professoressa Morelli contiene ed esalta capitoli chiave, pesi e contrappesi che fanno capo alle principali e insostituibili esigenze della ricerca scientifica. Un argomento che ha una straordinaria rilevanza sui principi dell’uguaglianza e della quotidianità in democrazia. Lo scenario è di fortissima attualità. Da qui, con una visione prospettica a favore della qualità della vita e della salute dell’intera comunità, un confronto qualificato a più voci.



CAGLIARI - Lunedì 25 gennaio, dalle 15 alle 19, si terrà, in diretta streaming il convegno che ha per cornice "Ricerca biomedica tra diritto alla salute e valori costituzionali". I lavori verranno moderati da Pietro Ciarlo e Micaela Morelli, prorettori dell'Università degli studi di Cagliari alla Semplificazione e all'innovazione amministrativa e alla Ricerca scientifica. L'introduzione sarà affidata al rettore Maria Del Zompo. Le indicazioni per la registrazione e per poter seguire il convegno sono consultabili sui siti dell'UniCa e di Research4life. Lunedì 1 febbraio, gli studenti che vogliono ottenere l'accreditamento di un credito formativo, dovranno discutere un breve elaborato su un argomento a scelta tra quelli trattati nel corso del convegno. Nella foto: la senatrice a vita Elena Cattaneo