Tentato furto: due sassaresi in manette

SASSARI – Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne e un 20enne sassaresi, già noti alle Forze dell'ordine, bloccati mentre cercavano di introdursi in un negozio di abbigliamento del centro cittadino, dopo averne infranto la vetrina. Il tempestivo intervento è stato possibile grazie alla telefonata al “112” di un cittadino che, svegliato dai rumori provocati dai due ladri, si è affacciato alla finestra e ha chiamato i militari.



La pattuglia è giunta sul posto in pochi minuti, a sirene e lampeggianti spenti, riuscendo così a sorprendere i due mentre tentavano di allontanarsi. Arrestati, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, dove permarranno in regime di arresti domiciliari fino all’esito dell’udienza del processo per direttissima.