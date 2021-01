Cor 11:40 Sbarca con 15 ovuli di eroina a Cagliari Il giovane, residente nel Sassarese, è stato fermato all´aeroporto di Elmas: era appena sceso dal volo proveniente da Linate, aveva un atteggiamento nervoso e di grande agitazione







Il giovane, residente nel Sassarese, è stato fermato all'aeroporto di Elmas: era appena sceso dal volo proveniente da Linate. I sospetti sono nati dalla circostanza per cui non avesse di fatto alcuna valida motivazione alla base del viaggio nel capoluogo lombardo, né ha saputo in alcun modo giustificarlo.



Inoltre aveva un atteggiamento nervoso e di grande agitazione, tanto che gli agenti hanno pensato che potesse trasportare della droga. Nei bagagli però non è stato trovato nulla, quindi è stato condotto al Policlinico di Monserrato per accertamenti. E in effetti, a seguito di una Tac, sono stati rilevati 15 ovuli contenenti sostanze stupefacenti, nel dettaglio eroina per quasi 170 grammi. Ricoverato, è stato fatto in modo che evacuasse tutti gli ovuli in totale sicurezza. Una volta dimesso, è stato portato alla casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.