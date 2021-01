Red 13:31 Tentato furto: due sassaresi in manette Martedì notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza un 24enne e un 21enne per il reato di tentato furto aggravato in concorso



SASSARI - Martedì notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza un 24enne e un 21enne, entrambi sassaresi, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. L’attività è scaturita da una chiamata fatta al 112 che segnalava due ragazzi intenti a fracassare la vetrina di un negozio di abbigliamento nel centro cittadino.



La rapidità dell’intervento di una pattuglia della Radiomobile ha consentito di trovare ancora sul posto i due giovani, che si acquattavano nei dintorni per tentare di sfuggire al controllo. Il gesto non ja però sortito l’effetto sperato, visto che i militari hanno individuato i due, che avevano vari attrezzi da scasso, oltre a una spranga di ferro e un martello, con i quali, presumibilmente, stavano tentando di sfondare la vetrina del negozio per poi entrare.