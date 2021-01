Covid-19 a Sassari: positivi in calo

21/1/2021 Covid: 146 positivi ad Alghero. Nessuno screening nelle scuole A distanza di sette giorni, dieci persone in meno risultano attualmente positive al coronavirus in Riviera del corallo: 146. Numerose le scuole che presentano classi in quarantena ma l´assessore Salaris si smarca e rimanda all´Ats l´eventuale screening su docenti e alunni

8:06 Sassari: da sabato la nuova intensiva Covid Sarà presente il presidente della Giunta regionale Christian Solinas. Completati gli allestimenti per consentire il trasferimento dei pazienti

17:58 Covid-19: 9 decessi, i nuovi casi sono 212 Scendono a 449 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (- diciassette rispetto al dato di ieri), mentre salgono di un´unità (52) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.502. 308 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

16:21 Punti nascita: la Regione non ci sta Il Ministero della Salute risponde alle richieste in Deroga. «Il Governo garantisca pari diritti alle mamme della Sardegna», chiedono il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu

21:16 Vaccino anti Covid: al via seconda dose Questa mattina, richiamo per i primi dodici operatori vaccinati il 31 dicembre. Da lunedì 25 gennaio, si inizierà con tutti i dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e delle ditte esterne

20/1/2021 Igiene pubblica, Pais: servizi potenziati «Con il trasferimento della dott.ssa Anna Burruni al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alghero, si va finalmente a potenziare un servizio sguarnito da anni». Il Presidente del Consiglio Michele Pais esprime soddisfazione

22:22 Vaccini: via alla seconda fase a Cagliari Partita al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato la seconda fase dei vaccini anti-Covid. Libretto e spilla distribuiti a tutti gli immunizzati

19/1/2021 Covid-19 a Sassari: cinque i casi in più Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, oggi (martedì), le persone positive al Coronavirus sono 347, cinque in più di ieri. Quarantacinque i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore. I ricoverati scendono a ventuno

30/12/2020 Covid, altri 328 positivi e 5 morti 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva