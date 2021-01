Red 8:09 Pericolo frane: interrogazione al Governo «Il Governo intervenga immediatamente», chiede il parlamentare sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, a proposito del pericolo frane a Bonorva e della voragine spalancata sulla Strada statale 131







A delineare la situazione è il parlamentare sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che, sull'argomento, ha presentato un'interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri dell'Ambiente Sergio Costa e delle Infrastrutture Paola De Micheli. «A Bonorva . Sottolinea Deidda - lo stesso sindaco ha dovuto diramare lo stato di criticità per l'ipotesi di ulteriori frane e smottamenti a monte del centro abitato e chiudere diverse strade comunali impedendo il passaggio sia dei veicoli, sia delle persone. Poiché già nell'ottobre 2004, il territorio è stato interessato da un evento analogo tale da far decretare lo stato di emergenza dall'allora Governo, ci auguriamo che l'Esecutivo agisca tempestivamente e accolga la richiesta di aiuto e decreti in tempi rapidi i provvedimenti economici e di emergenza per eliminare tutti i pericoli».