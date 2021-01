Red 11:38 Fiamme in casa, non riescono a scappare: salvati Ieri mattina, una 70enne con problemi di deambulazione e il 41enne figlio, sulla sedia a rotelle, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco mentre si trovavano nella loro abitazione di Maracalagonis



MARACALAGONIS – Nel mezzo di un incendio e impossibilitati a muoversi. E' la situazione che, ieri mattina (domenica), hanno vissuto una 70enne con problemi di deambulazione e il 41enne figlio, sulla sedia a rotelle. Fortunatamente , i Vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per soccorrerli nel loro appartamento di Maracalagonis.



Poco prima delle 13, i due si trovavano in soggiorno, quando una favilla partita dal caminetto ha dato il via alle fiamme, che prima hanno interessato una coperta, per poi trovare terreno fertile nel divano. Il fumo ha allertato i vicini, che hanno chiamato i Carabinieri. Entrati da una finestra, formando una catena umana, sono riusciti a portare il 41enne al piano di sotto.



Uno dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena è rimasto intossicato dal fumo e accompagnato al Policlinico di Monserrato. Contemporaneamente, i Vigili del fuoco sono entrati nella casa e hanno salvato la 70enne, per poi domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I due sono stati visitati dal personale medico del 118 per i controlli del caso.