Psd´Az, Conoci accelera sul circolo

Nella foto: Mario Conoci e Quirico Sanna a Cagliari Commenti ALGHERO - Missione a Cagliari nei giorni scorsi per il sindaco del comune di Alghero, Mario Conoci. Oggetto dell'incontro con l´assessore sardista Quirico Sanna, le nuove norme inserite nel recenteapprovato dal Consiglio regionale.Com'è noto però, ad Alghero i problemi in casanon mancano, dove tiene banco la netta spaccatura con la segreteria cittadina presieduta da Giuliano Tavera, recentemente estromesso perfino dalle riunioni di coalizione che dibattono sulla crisi aperta in seno alla maggioranza. E proprio in questo senso sarebbero arrivate ampie rassicurazioni circa l'apertura della nuova sezione "Antoni Simon Mossa", con l'arrivo del vice presidente nazionale del Partito Sardo d´Azione - Quirico Sanna appunto - ad Alghero nelle prossime settimane.Linea però totalmente rinnegata dalla storica sezione algherese, dove si rimarca che solo al Segretario nazionale ed al Presidente - rispettivamente Christian Solinas e Antonio Moro - spetta la possibilità e l'onere di inaugurare nuovi sodalizi locali con la storica bandiera deiNella foto: Mario Conoci e Quirico Sanna a Cagliari