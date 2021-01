Red 22:12 Ospedale Nuoro: Nieddu convoca Ares-Ats «Il San Francesco è un presidio strategico. Dalla Regione c´è attenzione massima», dichiara l´assessore regionale della Sanità, che ha convocato un tavolo urgente con i commissari straordinari dell´Ares-Ats e dell´Assl di Nuoro, nonché con il direttore di presidio del nosocomio







«Il San Francesco – dichiara Nieddu – rappresenta un presidio strategico per la Sardegna. Basti pensare che per la sola chirurgia robotica la Regione ha concluso importanti investimenti sull'ospedale, nell'ottica di farne un centro di riferimento per la formazione di nuovi specialisti».



«Un futuro che deve essere garantito. Chiederemo all'azienda sanitaria – conclude l'esponente della Giunta Solinas – quali siano le soluzioni messe in campo per il superamento delle attuali criticità e continueremo a dare sostegno a ogni proposta orientata a garantire la continuità dell'assistenza e dei servizi». Commenti NUORO - L'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha convocato un tavolo urgente con i commissari straordinari dell'Ares-Ats e dell'Assl di Nuoro, nonché con il direttore di presidio dell'ospedale “San Francesco”. I problemi del principale nosocomio barbaricino saranno al centro dell'incontro che si terrà domani (martedì) a Cagliari.«Il San Francesco – dichiara Nieddu – rappresenta un presidio strategico per la Sardegna. Basti pensare che per la sola chirurgia robotica la Regione ha concluso importanti investimenti sull'ospedale, nell'ottica di farne un centro di riferimento per la formazione di nuovi specialisti».«Un futuro che deve essere garantito. Chiederemo all'azienda sanitaria – conclude l'esponente della Giunta Solinas – quali siano le soluzioni messe in campo per il superamento delle attuali criticità e continueremo a dare sostegno a ogni proposta orientata a garantire la continuità dell'assistenza e dei servizi».