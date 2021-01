Cor 9:39 Toni Faedda si ricandida a Olmedo «Alle prossime elezioni ci proporremo per proseguire il lavoro iniziato» annuncia il sindaco di Olmedo pronto a ripresentarsi agli elettori in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale







«Stanno per concludersi i 5 anni certamente più difficili dell’ultimo mezzo secolo in cui abbiamo dovuto far fronte ad una gravissima crisi economica e sociale resa ancor più grave dalla drammatica situazione finanziaria del Comune e dalla più grave pandemia che affligge ancora la nostra comunità. Ciò nonostante, grazie all’impegno di tutto il gruppo e dei dipendenti comunali, stiamo riuscendo a risanare il bilancio dell’Ente gravato da tasse non riscosse per oltre un milione di euro oltre a trecentomila euro di debiti fuori bilancio che, pur con grandi sacrifici, stiamo gradualmente pagando».



«Al contempo - sottolinea Faedda - abbiamo profuso il massimo impegno per il miglioramento dei servizi offerti alla comunità. Molto è stato fatto ma altrettanto rimane da fare; con il contributo di tutti i cittadini e delle forze politiche locali siamo pronti a proseguire insieme nella costruzione di un paese a misura di famiglia con servizi e una rete territoriale che favorisca la ripresa economica anche mediante la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale».