Red 14:43 Attività di ristoro all´aperto: domande a Cagliari Disponibile il modulo per rinnovo o ampliamento della concessione. Le richieste per la procedura semplificata, valida fino a mercoledì 31 marzo, andranno inviate via Pec



Commenti CAGLIARI - Disponibile nella sezione “Documenti e dati/modulistica” del sito internet istituzionale del Comune di Cagliari, il modulo per accedere alla procedura semplificata per le concessioni, fino a mercoledì 31 marzo, del suolo pubblico per pubblici esercizi per l'anno 2021. La richiesta può essere presentata per l'ampliamento delle concessioni esistenti o per il rilascio di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto. Le istanze andranno presentate esclusivamente via Pec all'indirizzo web produttive@comune.cagliari.legalmail.it.