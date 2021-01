Red 18:05 Eguaglianza, diritti, parità: se ne parla ad Alghero Sabato sera, Carla Bassu e Gavinuccia Arca dialogheranno con Marilisa D´Amico del sui ultimo libro, “Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne ((Raffaello Cortina Editore, 2020). All´incontro, coordinato da Speranza Piredda, interverrò Anna Finocchiaro







«Nasce finalmente una democrazia di donne e di uomini». Così Teresa Mattei, la più giovane costituente italiana, celebrava l’approvazione del principio di eguaglianza nella Costituzione. Ma oggi è davvero così? Il libro della docente dell'Università di Milano D’Amico, ripercorre le tappe del cammino per raggiungere la parità nello Stato costituzionale italiano, muovendo dalle origini antichissime degli stereotipi di genere che ancora ostacolano l’eguaglianza e danno vita a una “parità ambigua”. Questa ambiguità si riflette nei molti temi affrontati dall’autrice: i diritti riproduttivi, lo squilibrio di genere ai vertici delle Istituzioni, la difficoltà di conciliare il tempo dedicato alla famiglia e al lavoro, l’odio sessista, il dramma della violenza di genere. L’attenzione si sposta sull’emergenza sanitaria attuale, che moltiplica le fragilità e amplifica le discriminazioni. Il libro si rivolge a tutti i lettori, nella convinzione che la “democrazia paritaria” sia una conquista non solo per le donne, ma per la società intera e nella consapevolezza che il cambiamento debba essere soprattutto culturale e che il diritto possa solo introdurre strumenti che lo facilitino.



L’evento si inserisce nell'ambito del progetto voluto dalla Rete delle donne di Alghero ”Ambasciatrici della non violenza”-Service learning “Quello che le donne vogliono... Parità!”, destinato agli studenti delle superiori e realizzato grazie alla convenzione tra la Rete delle donne di Alghero e l'Istituto di istrizione superiore “Enrico Fermi” di Alghero con il Liceo delle Scienze umane e il Liceo Scientifico. L'evento è realizzato in collaborazione con Cyrano libri vino e svago. Festival Dall’altra parte del mare, associazione Itinerandia, Comes-Cooperativa mediateche sarde, Sistemi bibliotecari Coros Figulinas e Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas.



