Visita ufficiale: Pais riceve il comandante

Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - Visita ufficiale, questa mattina (giovedì), in Consiglio regionale, del comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, generale di Brigata Francesco Luigi Gargaro, Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha dato il benvenuto al nuovo comandante dell’Arma che arriva dal Comando provinciale di Roma.L’incontro è stato molto cordiale. Pais ha ringraziato il generale per il grande lavoro di controllo del territorio e di prevenzione che da sempre i Carabinieri portano avanti in Sardegna.«In questo periodo di emergenza sanitaria alla lotta alla criminalità si aggiunge l’attività di assistenza alla popolazione. Il vostro operato salda ancora di più il legame tra i sardi e i Carabinieri», ha concluso il presidente della massima assise isolana.Nella foto: un momento dell'incontro