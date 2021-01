Red 10:16 Ubriaco al bar: 37enne in manette Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia hanno tratto in arresto un 37enne olbiese, per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale



OLBIA - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia hanno tratto in arresto un 37enne olbiese, per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti in un bar presente all'interno di un centro commerciale in Via Aldo Moro.



I clienti, impauriti, hanno indicato agli agenti un giovane che, in evidente stato di alterazione alcolica, creava disturbo a tutti e, in particolare, alla giovane barista. A quel punto, l'uomo, si è scagliato violentemente contro gli agenti, insultandoli, minacciandoli e cercando in ogni modo di arrivare al contatto fisico con calci e pugni.



I poliziotti, per scongiurare il coinvolgimento delle altre persone presenti, contro i quali l’esagitato si era più colte scagliato, lo hanno bloccato e immobilizzato. Il 37enne, che in passato si era già reso protagonista per diversi episodi simili, è stato arrestato, accompagnato in Commissariato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.