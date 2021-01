Red 11:31 Occupano un edificio pubblico: denunciati due fratelli Stando agli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Ulassai, i due avrebbero occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune, in località Genna ´e Coxina, facendolo diventare un deposito per lo stoccaggio del foraggio destinato all´alimentazione del bestiame



ULASSAI - I Carabinieri della Stazione di Ulassai hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei, per il reato di invasione di edificio pubblico in concorso, due fratelli, un39enne e un 37enne, entrambi allevatori. Le indagini dei militari hanno dimostrato che i due, cambiando le serrature, hanno occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune di Ulassai, in località Genna ‘e Coxina, per farlo diventare un deposito per lo stoccaggio di foraggio destinato alla alimentazione del bestiame. L’immobile è stato sequestrato e, al termine delle formalità di rito, verrà restituito all’Ente pubblico.