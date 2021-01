Red 7:08 Bando (R)esisto: c´è la nuova data Differita l’apertura del bando a lunedì 8 febbraio, rivolto a micro, piccole e medie imprese, grandi imprese, lavoratori e lavoratrici titolari di Partita Iva residenti in Sardegna senza dipendenti, particolarmente colpiti dalla pandemia







Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - Differita l’apertura del bando (R)esisto a lunedì 8 febbraio, rivolto a micro, piccole e medie imprese, grandi imprese, lavoratori e lavoratrici titolari di Partita Iva residenti in Sardegna senza dipendenti, particolarmente colpiti dalla pandemia. L'annuncio arriva dall’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, spiegando che «la posticipazione dei termini è stata decisa al fine di consentire una corretta e più ampia partecipazione dei beneficiari e per poter rispondere in maniera esaustiva alle principali Faq relative alle modalità di presentazione delle istanze».Pertanto, le domande potranno essere presentate a partire dalle 10 dell'8 febbraio fino alle 23.59 di lunedì 22 febbraio. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna all’interno del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul sito internet SardegnaLavoro.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda