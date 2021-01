Red 7:13 Riapertura scuole: dubbi dei Progressisti «Ancora incognite sul trasporto degli studenti, troppa superficialità dalla Regione», dichiara il consigliere regionale Laura Caddeo







Richiesta motivata dalla necessità di ottimizzare il trasporto scolastico: «E' inaccettabile la superficialità con cui la Regione sta affrontando la situazione della scuola», commenta Laura Caddeo per il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale.



«Da una parte, c'è la misura di quanto il presidente e la sua Giunta considerino importante l'istruzione e la vita delle ragazze e dei ragazzi, evidentemente poco. Dall'altra, c'è la misura, decisamente colma, dell'approssimazione con cui si tratta il mondo della scuola», conclude Caddeo.



Nella foto: il consigliere regionale Laura Caddeo Commenti CAGLIARI - Mesi di discussioni, ordini del giorno approvati in Consiglio regionale con lo stanziamento di risorse, tavoli istituzionali nelle Prefetture, grandi annunci e pagine sui giornali. Poi, a quattro giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole della Sardegna, una comunicazione dall'Assessorato ai Trasporti ai dirigenti scolastici per sapere quanti studenti torneranno in ciascuna scuola e quanti si sposteranno dai Comuni di appartenenza verso altri Comuni.Richiesta motivata dalla necessità di ottimizzare il trasporto scolastico: «E' inaccettabile la superficialità con cui la Regione sta affrontando la situazione della scuola», commenta Laura Caddeo per il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale.«Da una parte, c'è la misura di quanto il presidente e la sua Giunta considerino importante l'istruzione e la vita delle ragazze e dei ragazzi, evidentemente poco. Dall'altra, c'è la misura, decisamente colma, dell'approssimazione con cui si tratta il mondo della scuola», conclude Caddeo.Nella foto: il consigliere regionale Laura Caddeo