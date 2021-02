Red 8:08 Nuoro: si riunisce il Consiglio Il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Cocco ha convocato la massima assise cittadina in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione per oggi, dalle 14 alle 21, con ultimo appello alle 15, per discutere i quattro punti all’Ordine del giorno







NUORO – Il presidente del Consiglio comunale di Nuoro Sebastiano Cocco ha convocato la massima assise cittadina in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione per oggi (lunedì), dalle 14 alle 21, con ultimo appello alle 15, per discutere i quattro punti all'Ordine del giorno. Si inizierà con la discussione sulla mobilitazione degli Enti locali della Sardegna e attivazioni di azioni contro l'ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari, anche in forma provvisoria, nei Comuni del territorio della Sardegna,Si passerà quindi alla nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, e per l'elezione di due consiglieri comunali. Verranno quindi istituire le commissioni consiliari permanenti. Infine, sul tavolo la concessione di un'area per la realizzazione di due gradini a favore della ditta S.C.