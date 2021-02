Red 9:41 Libri: Pulixi a Sassari e Porto Torres Piergiorgio Pulixi incontrerà i suoi lettori per un firmacopie del suo ultimo romanzo “Un colpo al cuore” appena uscito per “Rizzoli”. L´appuntamento è oggi, nella “Libreria Koinè-Ubik” di Sassari, e giovedì, in quella di Porto Torres, sempre dalle 17 alle 20. Per evitare assembramenti, è necessario prenotare telefonicamente







“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l’hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato “La Legge sei tu”, in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall’intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d’eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato. Pulixi compone un viaggio nell’incubo di questo tempo rabbioso segnato dall’odio, dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia.



Nato a Cagliari nel 1982, Piergiorgio Pulixi ha compiuto gli studi classici e, dopo un periodo trascorso a Londra, vive a Milano. Fa parte del collettivo di scrittura “Mama Sabot”, creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Con lo stesso Carlotto e ai Sabot, ha pubblicato diversi titoli a partire da “Perdas de Fogu” (edizioni “E/O”, 2008), per poi proseguire con “L’albero di microchip” (Edizioni Ambiente, 2009), “Un amore sporco” (nel trittico “Donne a perdere”, Edizioni E/O, 2010) e “Padre nostro” (Rizzoli, 2014). Nel 2009, inizia la saga poliziesca di Biagio Mazzeo con il noir “Una brutta storia” (2012), proseguita con “La notte delle pantere” (2014) e “Per sempre” (2015). L’ultimo romanzo della quadrilogia è “Prima di dirti addio” (2016). La serie di Biagio Mazzeo è stata pubblicata da E/O e ha ricevuto diversi riconoscimenti. Del 2014 è il noir psicologico “L’appuntamento” (sempre per E/O). Nel 2015, sempre per i tipi di E/O, inizia la serie thriller “I canti del male”, con il romanzo “Il canto degli innocenti” a cui segue, nel 2017, “La scelta del buio”. Protagonista di questa nuova serie è il commissario Vito Strega. Nel 2016 scrive, con Massimo Carlotto, “Lovers Hotel”, la prima audioserie italiana diffusa sulla piattaforma “Audible”. Nel 2017, pubblica la sua prima antologia intitolata “L'ira di Venere” (CentoAutori Edizioni), una raccolta di racconti noir sull'universo femminile, per puntare il dito contro la piaga del femminicidio, un tema che Pulixi aveva già affrontato con il racconto “Non sarà mai l’ultima”, pubblicato nell’antologia “Nessuna più” (2014), curata da Marilù Oliva per “Elliot edizioni”. Nel 2018, pubblica per Rizzoli il thriller “Lo stupore della notte”, romanzo che sonda le paure di molti immaginando attacchi terroristici a Milano. Nel 2019, sempre per Rizzoli, pubblica il thriller “L'isola delle anime”, questa volta ambientato nella sua terra: la Sardegna, con cui vince il “Premio Scerbanenco 2019” per il miglior noir dell'anno, e il prequel di “Lo stupore della notte”, il thriller “L'ultimo sguardo” in ebook. Nel 2020, è presente nell'antologia “Giallo sardo”, edita da “Piemme edizioni” con altri autori. Pulixi scrive per le pagine culturali de “La Nuova Sardegna” e insegna scrittura creativa e tecniche di narrazione. E' stato relatore al “Crime writers festival 2016”, a Nuova Delhi, in India, e al “Deal noir festival 2016”, nel Kent, in Inghilterra.



Nella foto: Piergiorgio Pulixi Commenti SASSARI - Piergiorgio Pulixi incontrerà i suoi lettori per un firmacopie del suo ultimo romanzo “Un colpo al cuore” appena uscito per “Rizzoli”. L'appuntamento è nella “Libreria Koinè-Ubik” di Sassari, oggi (martedì), e in quella di Porto Torres, giovedì 4, dalle 17 alle 20. Per evitare assembramenti, è necessario prenotare telefonando ai numeri 079/275638 o 079/5046109.“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l’hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato “La Legge sei tu”, in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall’intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d’eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato. Pulixi compone un viaggio nell’incubo di questo tempo rabbioso segnato dall’odio, dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia.Nato a Cagliari nel 1982, Piergiorgio Pulixi ha compiuto gli studi classici e, dopo un periodo trascorso a Londra, vive a Milano. Fa parte del collettivo di scrittura “Mama Sabot”, creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Con lo stesso Carlotto e ai Sabot, ha pubblicato diversi titoli a partire da “Perdas de Fogu” (edizioni “E/O”, 2008), per poi proseguire con “L’albero di microchip” (Edizioni Ambiente, 2009), “Un amore sporco” (nel trittico “Donne a perdere”, Edizioni E/O, 2010) e “Padre nostro” (Rizzoli, 2014). Nel 2009, inizia la saga poliziesca di Biagio Mazzeo con il noir “Una brutta storia” (2012), proseguita con “La notte delle pantere” (2014) e “Per sempre” (2015). L’ultimo romanzo della quadrilogia è “Prima di dirti addio” (2016). La serie di Biagio Mazzeo è stata pubblicata da E/O e ha ricevuto diversi riconoscimenti. Del 2014 è il noir psicologico “L’appuntamento” (sempre per E/O). Nel 2015, sempre per i tipi di E/O, inizia la serie thriller “I canti del male”, con il romanzo “Il canto degli innocenti” a cui segue, nel 2017, “La scelta del buio”. Protagonista di questa nuova serie è il commissario Vito Strega. Nel 2016 scrive, con Massimo Carlotto, “Lovers Hotel”, la prima audioserie italiana diffusa sulla piattaforma “Audible”. Nel 2017, pubblica la sua prima antologia intitolata “L'ira di Venere” (CentoAutori Edizioni), una raccolta di racconti noir sull'universo femminile, per puntare il dito contro la piaga del femminicidio, un tema che Pulixi aveva già affrontato con il racconto “Non sarà mai l’ultima”, pubblicato nell’antologia “Nessuna più” (2014), curata da Marilù Oliva per “Elliot edizioni”. Nel 2018, pubblica per Rizzoli il thriller “Lo stupore della notte”, romanzo che sonda le paure di molti immaginando attacchi terroristici a Milano. Nel 2019, sempre per Rizzoli, pubblica il thriller “L'isola delle anime”, questa volta ambientato nella sua terra: la Sardegna, con cui vince il “Premio Scerbanenco 2019” per il miglior noir dell'anno, e il prequel di “Lo stupore della notte”, il thriller “L'ultimo sguardo” in ebook. Nel 2020, è presente nell'antologia “Giallo sardo”, edita da “Piemme edizioni” con altri autori. Pulixi scrive per le pagine culturali de “La Nuova Sardegna” e insegna scrittura creativa e tecniche di narrazione. E' stato relatore al “Crime writers festival 2016”, a Nuova Delhi, in India, e al “Deal noir festival 2016”, nel Kent, in Inghilterra.Nella foto: Piergiorgio Pulixi