Red 13:31 Educare in Comune: Alghero punta sul Terzo settore L´Amministrazione comunale ha pubblicato oggi l´avviso che punta a promuovere iniziative per contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui la crisi ha acuito i divari socioeconomici







L'assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris ha per questo motivo sostenuto la celere messa in atto della procedura per l'indizione di una richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione in partenariato al bando promosso dal Dipartimento della Famiglia-Ufficio della Presidenza dei ministri “ Educare in Comune”. Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di 50mila euro e massimo di 350mila euro e deve prevedere una durata di dodici mesi.



Possono partecipare in partenariato con il Comune le imprese sociali del Terzo settore, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. Tutta la modulistica e il bando sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino-bandi avvisi e graduatorie”.



