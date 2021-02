Cor 14:35 Bye bye Alghero, rally mondiale riabbraccia Olbia In Riviera del corallo rimarrà il via "cerimoniale". La 18esima edizione del Rally Italia Sardegna, quinta data del mondiale Wrc 2021, avrà la sua base nella città di Olbia dopo sette anni ad Alghero. Ufficializzate le date: dal 3 al 6 giugno







Il programma 2021, di fatto, sarà l'opposto di quello previsto (e saltato l'anno scorso causa Covid), con la partenza e la prima giornata in Gallura, per poi spostarsi nel Sassarese, con Alghero fulcro della manifestazione. Già ufficializzate anche le date: Il Ris sarà in programma dal 3 al 6 giugno e prevede 20 tappe su sterrato per un totale di 305 chilometri di gara.



La 18esima edizione del Rally Italia Sardegna, quinta data del mondiale Wrc 2021, dopo sette anni ad Alghero avrà così la sua base nella costa est dell'Isola, per la gioia delle istituzioni galluresi. Previste anche diverse novità sulle prove speciali, anche quest'anno affidate alla sapiente guida di Tiziano Siviero.



