Red 16:21 Aou Sassari: festa in onore di San Biagio







Il primo appuntamento è per le 15, quando, su Google Meet, sarà possibile seguire la lezione di Gaetano Paludetti. Quest’anno, il direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche della testa e del collo del policlinico “A.Gemelli” di Roma parlerà degli aggiornamenti sulle neoplasie maligne della laringe. Alle 17, invece, si svolgerà la messa presieduta dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, che potrà essere seguita sempre sul web, ma questa volta sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari. Commenti SASSARI - Si svolgeranno domani, mercoledì 3 febbraio le celebrazioni in onore di San Biagio, patrono degli otorinolaringoiatri. Quest’anno, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, diretta da Francesco Bussu, ha organizzato due appuntamenti on-line, così da consentire (nel rispetto delle regole sul distanziamento) la più ampia partecipazione.Il primo appuntamento è per le 15, quando, su Google Meet, sarà possibile seguire la lezione di Gaetano Paludetti. Quest’anno, il direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche della testa e del collo del policlinico “A.Gemelli” di Roma parlerà degli aggiornamenti sulle neoplasie maligne della laringe. Alle 17, invece, si svolgerà la messa presieduta dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, che potrà essere seguita sempre sul web, ma questa volta sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari.