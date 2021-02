Red 13:06 Cagliari: disinfestazione Scuola Via Venezia Il plesso dell´Istituto comprensivo “Randaccio” sarà interessato dall´intervento, nelle aree esterne, domani, a partire dalle 11



CAGLIARI - Per prevenire la proliferazione di roditori, domani, giovedì 4 febbraio, l'Istituto comprensivo "Randaccio" di Cagliari, in Via Venezia 2, sarà interessato da disinfestazione. Dalle 11 e fino alle 12 circa, gli operatori incaricati interverranno nelle pertinenze cortilizie. Per la sicurezza propria e altrui, è vietato danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato; introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola; abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.