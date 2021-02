Un chilo di marijuana: 35enne in manette

1/2/2021 Eroina e coca a Sassari: algherese in manette Venerdì pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza, rispettivamente per i reati di detenzione ai fini di spaccio e tentato acquisto di sostanze stupefacenti per uso non personale, un 31enne nigeriano e un 56enne algherese